Tous les résidents ont pu être relogés en sécurité après l’incendie du home de Grandglise

Les 54 résidents du home "les bruyères" à Grandglise (entité de Beloeil) ont donc été relogés pour la nuit après l’incendie qui a touché cette maison de repos du CPAS, ce mercredi matin. Le feu a pris dans le grenier du plus ancien des bâtiments, sans doute à cause d’un problème électrique. Le personnel a évacué les résidents. Les autorités les ont transférés vers la salle de gym de Stambruges.

Pas évident de trouver de la place

Ensuite, il a donc fallu trouver des solutions pour les reloger. Pas évident, puisque dans une maison de retraite, certains résidents ont besoin de soins spécifiques. C’est précisément ce que nous a expliqué Eleonore Delannoy, manager psychosocial au SPF santé publique : "un directeur médical s’est rendu sur place pour pouvoir évaluer l’autonomie et les besoins médicaux des personnes pour pouvoir déterminer vers quelle structure chaque résident pouvait être relogé". Ainsi, les 6 résidents les plus autonomes ont été relogés dans leurs familles, une douzaine de personnes âgées ont été transférées vers les hôpitaux (celles qui nécessitent des soins spécifiques, comme de l’oxygène, ou celles pour lesquelles un soutien est nécessaire après les émotions liées à l’incendie). Les autres ont trouvé place dans des homes de la région. Ce qui n’a pas été facile : on sait que les maisons de repos sont saturées. Mais la solidarité a joué et, finalement, ces résidents ont été réinstallés dans des maisons de repos de Wallonie picarde et de Mons-Borinage.

Nous devons attendre le feu vert d’Orès

Sur le plan psychologique, il est question de mettre en place des groupes de parole. Et sur le plan pratique, il va falloir trouver des solutions à moyen terme… Puisque les bâtiments ne seront pas en ordre tout de suite. "La situation va rester la même dans les prochains jours parce que nous devons attendre le feu vert d’Orès pour pouvoir réoccuper une partie des bâtiments", précise le président du CPAS Christian Vandeputte. Une réunion en ce sens est d’ailleurs programmée ce jeudi matin.

Le personnel a réagi très efficacement

Par ailleurs, Christian Vandeputte se félicite de la façon dont les équipes ont réagi au moment de l’incendie : "vous savez, on investit chaque année dans des formations contre l’incendie, pour savoir ce qu’il faut faire, et je vois qu’hier ça a porté ses fruits. Efficacement, d’ailleurs. Très efficacement. On préfère payer et ne jamais devoir s’en servir mais quand ça se passe, on est bien contents de la manière dont les choses se déroulent".

Ajoutons encore que la cuisine du CPAS n’est plus fonctionnelle. En conséquence, les repas du CPAS de Beloeil (crèches, écoles et repas à domicile) ne sont plus possibles pour le moment. Le CPAS et la commune se tiennent à la disposition des familles au numéro suivant : 0474/06 32 98