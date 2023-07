Tous les plus grands sont au balcon pour lui : Roméo Lavia désormais aussi sur les tablettes de Liverpool

Décidément, il affole un peu tout le monde, Roméo Lavia. Auteur d’une très bonne saison malgré le marasme collectif qui régnait à Southampton, le Diable Rouge est sur les tablettes de tous les gros de Premier League. Alors qu’on le citait, avec beaucoup d’insistance, du côté d’Arsenal, c’est désormais aussi Liverpool qui garderait un oeil sur lui.

L’info vient du gourou des transferts Fabrizio Romano qui a annoncé que les Reds auraient coché le nom du Belge… depuis deux semaines. En plein renouveau, Liverpool chercherait en effet à bétonner son entre-jeu après le départ, déjà acté, de James Milner et celui, fortement pressenti, de Jordan Henderson.

Orphelin de deux de ses joueurs les plus expérimentés, le club de la Mersey serait donc plus qu’intéressé par l’arrivée du jeune Belge. Notons que, pour l’instant, aucune offre officielle n’a été faite.

Entre l’intérêt affirmé (et réaffirmé) d’Arsenal et celui, beaucoup plus récent, de Liverpool, les enchères devraient donc encore monter d’ici la fin du mercato. Et dire qu’au milieu de tout ce beau monde, Manchester City détient encore une clause éventuelle de rachat de 45 millions d’euros…