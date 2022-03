Tous les légumes dans une box ou à la pièce pour la soupe la moins chère ?

Dans les 3 cas, le prix de la box avec tous les ingrédients déjà rassemblés est moins cher que quand on achète les ingrédients à l’unité ! La plus grande différence était de 2,65€ chez Match et la plus petite de 1,38€ chez Delhaize. La box est la moins chère chez Lidl, mais il y a moins de possibilité d’achat à l’unité chez Lidl. Par exemple pour les carottes, il a fallu prendre un paquet. Pareil pour les oignons rouges. Mais si Lidl avait vendu ces produits à l’unité, il aurait sans doute été le moins cher.

Supermarchés Prix ingrédients à l’unité Prix box Total Match 7,64€ 4,99€ -2,65€ Delhaize 5,37€ 3,99€ -1,38€ Lidl 5,08€ 3,49€ -1,59€