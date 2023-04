Tous les clubs de Pro League, dont le Standard, ont leur licence, les Francs Borains et l’Olympic Charleroi recalés

La commission des licences de la Fédération belge de football (URBSFA) a annoncé mercredi que tous les clubs professionnels actuels ont reçu une nouvelle licence pour la saison 2023/24. Le Club Bruges, Charleroi et Genk sont les meilleurs élèves de la classe et ne devraient plus être suivis en cours de saison. Les Francs Borains et l’Olympic Charleroi, qui évoluent en Nationale 1, n’auront pas accès pour le moment à la 1B, en cas de promotion.

Les clubs, qui vont être suivis – c’est-à-dire la quasi-totalité d’entre eux – devront fournir mensuellement à la commission des licences des documents attestant que le propriétaire dispose de ressources financières suffisantes ou en rapport avec la masse salariale du noyau et du staff technique et des plans de paiement. La commission pourra ainsi voir si les clubs prennent les bonnes mesures dans les domaines où ils n’ont pas obtenu une bonne appréciation.

Par contre, la commission des licences a refusé de délivrer des licences pour la 1B aux Francs Borains et à l’Olympic Charleroi, qui s’est même vu refuser la licence pour la Nationale 1. Pour justifier sa décision, la commission a indiqué que Charleroi n’avait pas présenté un nombre suffisant de documents. La direction des Dogues a réagi sur sa page Facebook: "Ces dernières décisions concernant les licences 1B et N1 sont plus qu'incompréhensibles pour la simple et bonne raison que nous avons répondu à toutes les demandes faites par la commission des licences, prouvant ainsi la bonne santé financière du club. L'Union belge n'a simplement pas souhaité rouvrir le dossier complet déposé auprès de leurs services. Le club s'était même rendu au siège de la fédération en compagnie du réviseur d'entreprise mais ce dernier n'a même pas pu s'exprimer sur le sujet en profondeur pour garantir aux membres de la Commission des licences que le ROCC était dans une situation plus que saine depuis la reprise du club en juillet 2022. Pour ces raisons, le club saisira dès demain les tribunaux compétents pour défendre les intérêts des Dogues."

Les Francs Borains ont bien marqué des points dans de nombreux domaines, mais il manquait au dossier quelques documents à propos de plans de remboursement. Pour le reste, le club est dit en bonne santé. La réaction du club va dans le même sens et parle d’un "formalisme extrême". Le club hennuyer se rendra donc auprès de l’instance d’arbitrage désignée pour ajouter les documents nécessaires.