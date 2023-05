"Tous les bitcoins envoyés à mon adresse seront doublés" : un hackeur britannique plaide coupable aux Etats-Unis d'une attaque contre Twitter

Un pirate informatique britannique a plaidé coupable mardi devant la justice américaine pour son rôle dans une série de cyberattaques, dont la plus spectaculaire avait visé, en 2020, les comptes Twitter de personnalités comme Joe Biden, Bill Gates ou Elon Musk.

Joseph O'Connor, 23 ans, avait été arrêté en Espagne en juillet 2021 à la demande des Etats-Unis et a été extradé le 26 avril, précise le ministère américain de la Justice dans un communiqué. En plus de l'attaque contre Twitter, il était poursuivi pour la prise de contrôle de comptes TikTok et Snapchat, ainsi que des faits de harcèlement en ligne, ou d'extorsion.

"O'Connor a utilisé ses compétences technologiques à des fins malveillantes (...) pour voler des cryptomonnaies, hacker Twitter, prendre le contrôle de comptes sur des réseaux sociaux et harceler deux victimes, dont une mineure", a déclaré le procureur Damian Williams en charge du dossier.

Le 15 juillet 2020, Twitter avait fait l'objet d'une attaque particulièrement gênante, compte tenu de la visibilité des 130 comptes piratés.

Un message alléchant s'était affiché sur 45 d'entre eux: "J'ai décidé d'aider ma communauté. Tous les bitcoins envoyés à mon adresse, ci-dessous, seront doublés", pouvait-on lire notamment sous le profil du fondateur d'Amazon Jeff Bezos.

Ces messages avaient été rapidement effacés, mais selon l'enquête, l'arnaque aurait permis aux pirates d'empocher plus de 100.000 dollars en cryptomonnaie, via 400 transferts d'internautes crédules.

L'attaque avait relancé le débat sur la sécurité des réseaux sociaux à quelques mois de l'élection présidentielle et sérieusement entamé la crédibilité du réseau à l'oiseau.