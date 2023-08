Tous les bienfaits de l'huile d'olive pour votre santé : cerveau, cœur, longévité...

Mais l'huile d'olive pourrait également se révéler bénéfique pour préserver le cœur de certaines maladies. C'est ce qu'a montré cette étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology en 2022 mais sous un autre angle. Ce sont précisément plus de 60.000 femmes et plus de 31.000 hommes exempts de maladies cardiovasculaires au début de la recherche qui ont été suivis pendant 28 ans, avec un questionnaire sur leur régime alimentaire tous les quatre ans.

Verdict, l'étude a montré qu'une consommation de plus de 7 grammes d'huile d'olive par jour, correspondant ici encore à plus de la moitié d'une cuillère à soupe, était associée à un moindre risque de mortalité par cardiovasculaire (-19%), de mortalité par cancer (-17%), et donc également de mortalité par maladie neurodégénérative (-29%), par rapport à une consommation ponctuelle ou nulle.