Tous les arts de la scène réunis, une fête pour tous : le pari réussi du Royal Festival de Spa (10 au 21 août)

Le tournant de la grande diversité annoncé en 2017 mais effectif dès l’édition 2018, Axel De Booseré l’explique par un changement dans l’approche culturelle : " le théâtre a été roi à une époque mais les goûts se sont diversifiés, les imaginaires se sont ouverts, et puis les arts se sont décloisonnés ; on a des spectacles de théâtre incluant de la danse, des clowns, du cirque, ou de la musique comme ce très beau spectacle "L’Amour vainqueur" que je peux enfin accueillir après deux reports, signé Olivier Py, l'ancien directeur du festival d’Avignon, un vrai spectacle familial." Car à Spa désormais, on jongle, on fait des acrobaties et de la magie, on danse, on rit beaucoup, la musique est partout ; le Royal Festival de Spa est devenu une fête : " la fête des émotions, poursuit Axel De Booseré, avec pas mal de stand up, du théâtre de rue, des spectacles drôles, très visuels, des spectacles qui nous tiennent en haleine, donc beaucoup de façons de faire la fête avec aussi le retour de nos "after" et de nos concerts d’après-soirée."