Tous en vadrouille avec Matélé pour redécouvrir le Domaine Provincial de Chevetogne

Après une bonne promenade, quoi de mieux que quelques rafraichissements avec en toile de fond, une plaine du château totalement transformée pour l’occasion. Vous y serez invités à découvrir, apprendre, vous restaurer et vous amuser, le tout dans une ambiance musicale. Ce sera également l’occasion d’aller à la rencontre de diverses associations de la région, d’entreprises innovantes et impactantes ainsi que de services publics prêts à répondre à toutes vos remarques et questions.

Quelques défis aussi : venez tenir une lance incendie, programmer un robot ou encore découvrir la lecture braille. En parallèle, l’équipe de Matélé sera à votre disposition pour vous faire découvrir son univers. L’occasion de vous essayer à la réalisation dans le car régie, de lire un prompteur ou simplement de rencontrer les journalistes et équipes de votre région.