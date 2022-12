“Tous en Choeur, on chante Goldman” : fêtez la fin d’année avec les classiques de Jean-Jacques Goldman

Les chansons de Jean-Jacques Goldman ont su traverser les années et les décennies avec une admiration qui n’a jamais diminué. Il faut bien dire que le chanteur fait sans doute partie des plus grands paroliers de la chanson française contemporaine et a su maintenir une grande popularité par la magie de ses morceaux. À l’occasion du nouvel an, La Une propose donc de redécouvrir son travail par le biais d’un concert unique animé par 200 choristes. Ceux-ci s’emparent ainsi de la légendaire scène de l’Auditorium Stravinski à Montreux pour célébrer le travail d’un grand morceau de la musique francophone.