Tous deux réduits à dix, Anderlecht et l’Antwerp se neutralisent (0-0)

Anderlecht et l’Antwerp se sont quittés sur un match nul, 0-0, dans le cadre de la 23e journée de Pro League ce dimanche. Aucune des deux équipes n’est parvenue à inscrire le moindre but, fait plutôt rare pour les Anversois. Même si Anderlecht aurait dû profiter d’une supériorité numérique d’une demi-heure à la suite d’un carton rouge reçu par Calvin Stengs, mais les Mauves ont également terminé la rencontre à dix à la suite d’une bête faute de Benito Raman, également exclu (pour une deuxième carte jaune) un quart d’heure plus tard.

Anderlecht a montré de belles choses face à une équipe de l’Antwerp moins à son avantage que lors des dernières semaines, mais n’est pas parvenu à en profiter. Bart Verbruggen, le portier anderlechtois, a également sauvé les siens à plusieurs reprises alors que Jean Butez est resté plutôt tranquille. Deux situations potentiellement litigieuses auraient malgré tout peut-être pu bénéficier aux Mauves en première période mais le VAR a checké les actions sans réagir. Ce point pris face à l’Antwerp reste un bon résultat pour les Bruxellois qui auraient malgré tout pu mieux faire encore ce dimanche.

L’Antwerp reste troisième et laisse un peu plus l’Union s’installer en deuxième position, Anderlecht végète dans le ventre mou du classement, à la onzième position, avec désormais un point de plus que le Sporting Carolo, tenu en échec par l’USG samedi.