Tous à vélo, c’est bon pour la planète : 4 mesures qui vont vous aider à pédaler plus

A la fabrication, le bilan carbone d’une bicyclette serait de cinquante à quatre-vingt fois plus faible que celui d’une voiture. On aurait presque envie de dire que le vélo a tous les avantages. Encore faut-il des infrastructures assez nombreuses et adaptées aux différents besoins. Pour plus d’efficacité, le nouveau plan d’actions Wallonie cyclable a été établi avec de nombreux partenaires et aussi des associations cyclistes comme Pro Vélo, le Gracq, etc. Mais le plan ne part pas de zéro…