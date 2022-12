Tous à Charleroi les 17 et 18 décembre !

Pour célébrer cette inauguration, le Musée invite petits et grands à un week-end festif, inédit et gratuit les 17 et 18 décembre. Au programme : des visites guidées, des spectacles de danse aérienne, des ateliers créatif et pleins d’autres surprises.

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Charleroi, situé 67 Boulevard Pierre Mayence les :

Samedi 17 décembre 2022 de 10h à 20h

Dimanche 18 décembre 2022 de 10h à 18h

Plus d'infos sur le site du Musée des Beaux-arts de Charleroi