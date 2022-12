Tous à Charleroi les 17 et 18 décembre !

C’est l’inauguration du Musée des Beaux-Arts. Le week-end s’annonce festif. Venez découvrir l’exposition " Dupuis : La Fabrique de héros. 100 ans de 9e art au Pays noir " au Musée des Beaux-Arts de Charleroi, situé au 67 Boulevard Pierre Mayence les :

Samedi 17 décembre 2022 de 10h à 20h

Dimanche 18 décembre 2022 de 10h à 18h

Pour fêter sa réouverture, le Musée invite petits et grands pour un week-end festif, inédit et gratuit. Au programme : un photobooth, des visites guidées pour petits et grands, des spectacles de danse aérienne, des ateliers créatifs et pleins d’autres surprises.

L’occasion aussi de rentrer dans l’univers des célèbres éditions Dupuis en replongeant dans ses personnages emblématiques : Marsupilami, Spirou, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Fantasio, et bien d’autres encore. Une véritable expérience conviviale en famille ou entre amis, autour de ces personnages historiques, qui bercent encore toutes les générations. Une expérience unique, renforcée par la présence d’espaces de lectures, d’un blackbox et de casques de réalité virtuelle, pour garantir des souvenirs inoubliables et un moment de légèreté pour tous.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Dupuis.com

Ce week-end sera aussi celui du début de la nouvelle vie du Musée des Beaux-Arts dans son nouvel écrin, au cœur de Charleroi, ainsi que ses magnifiques collections permanentes. Il y a encore peu, le Musée occupait un étage du Palais des Beaux-Arts ; il rejoint désormais un lieu à hauteur de sa collection, dans un bâtiment emblématique du haut de la Ville, les anciennes Écuries Defeld. La collection communale de Charleroi, l’une des plus belles de Wallonie, y est maintenant exposée. En regroupant des chefs d’œuvres d’artistes de renoms tels que Magritte, Ensor, Permeke, Meunier à ceux d’artistes carolos, elle croise la création artistique locale à l’histoire de l’art internationale.