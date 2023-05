Tours finaux nationaux amateurs : le Luxembourg aime les préliminaires

Voici comment s’articulera la compétition, avec un ticket montant au bout du compte :

1er tour, le 7 mai, 2eme tour le 14 mai et grande finale le 21 mai.

Raeren-Eynatten/Richelle (1) ; Manage/Habay-la-Neuve (2) ; Symphorinois-La Calamine (3) et Onhaye-Tournai (4).

Au deuxième tour, le 14 mai à 15h, le vainqueur du match 2 recevra celui du match 4 - (5) et le vainqueur du match 3 sera opposé au vainqueur du match (1) – (6).

Enfin, les finales du 21 mai opposeront les vainqueurs 5 et 6 et les perdants du match 5 et du match 6.

Rappelons que pour chaque match du tour final, il y a des prolongations de 2X15 si l’égalité persiste, puis des tirs au but si besoin. Le compteur des cartes jaunes est remis à zéro, mais les sanctions du comité sportif restent applicables lors de ces matches. Ce sera ainsi, et par exemple le cas de l’ancien joueur du Standard et de Roulers, Yanis Papassarantis (Manage), lequel sera privé de la venue de Habay ce dimanche 7 mai à 15h à la suite d’une carte rouge en championnat.