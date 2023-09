Tournoi de qualification olympique de volley : défaite des Yellow Tigers face à l'Argentine

L'équipe féminine belge de volleyball, les Yellow Tigers, a été battue par l'Argentine (FIVB 19) dans son troisième match du tournoi de qualification disputé à Tokyo, au Japon. Elle s'est inclinée 0-3 (21-25, 20-25 et 18-25)

La Belgique (FIVB 13) avait débuté samedi par un succès contre la Bulgarie (FIVB 16) 3-0 (25-19, 26-24, 25-21) avant de perdre dimanche face à Porto Rico (FIVB 22) 1-3 (25-20, 23-25, 19-25, 19-25). Les Yellow Tigers doivent encore rencontrer le Pérou (FIVB 29) mercredi (3h00), le Japon (FIVB 8) vendredi (12h25), le Brésil (FIVB 4) samedi (9h00) et la Turquie, championne d'Europe et N.1 mondiale, dimanche (9h00). Les deux premières équipes de chacun des trois tournois qualificatifs se qualifient pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Les deux autres poules se jouent à Ningbo, en Chine, et à Lodz, en Pologne. À défaut de terminer en ordre utile, les Belges peuvent encore espérer obtenir un des cinq derniers billets pour Paris, qui seront attribués sur base du classement mondial le 17 juin 2024 avec l'obligation d'une représentation de chaque continent.