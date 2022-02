Tournez manège à l’URLC (Nat 1) : le pouvoir change à nouveau !

La SAS TF Invest, propriétaire de l’URLC (Nationale 1) vient d’en confier la gestion avec promesse de vente en fin de saison à un groupe d’intérêts financiers franco-belges. Du coup, toute une série de joueurs remerciés fin d’année 2021 sont de retour.

Il est donc écrit quelque part que la vie de l’URLC, dont l’équipe première est lanterne rouge de Nationale 1 et joue, ce soir un match d’alignement à Tessenderlo est rocambolesque. Trois mois à peine après la réinstallation au pouvoir de la famille Pupillo (Oronzo, le père et Giovanni, le fils) accompagné de Philippe Rafa, à la tête de La Louvière Centre, voici que les cartes du pouvoir sur place sont à nouveau rebattues par Adrien Fuchs, principal décisionnaire de la société par actions de droit français TF Invest, propriétaire du club hennuyer.

Ce dernier a proposé voici quelques semaines à la famille Pupillo et ses relations de racheter le matricule 213, mais ces derniers ont décliné face au montant proposé ajouté à d’anciennes dettes restant toujours en suspens. Du coup, l’homme d’affaires français a trouvé un accord avec une entité représentant à la fois des intérêts bruxellois et parisiens. Celle-ci connaît apparemment aussi très bien Ousmane Sow, lui-même débarqué début novembre dernier de la gestion de l’URLC ! L’accord en question comprend une vente obligatoire du club par TF Invest en fin de saison contre un montant déjà déterminé.

Scène surréaliste mardi soir quand David Bourlard, qui coachait toujours La Louvière Centre samedi dernier contre Knokke a été tout surpris – pour dire le moins – de se retrouver face à deux de ses anciens joueurs lors de l’entraînement. Ceux-ci lui ont signifié que le club n’avait plus la même direction. Christopher Luhaka et Fred Ngadou Salem, l’ancien capitaine, considérés comme des joueurs choisis par Ousmane Sow avaient été remerciés par la famille Pupillo et le CA du club, tout comme d’ailleurs Ivan Prokhorov, Amadou Ba, Marc Antoine Fortuné, Toumany Demba Sissoko et d’autres avant la fin de l’année 2021. Tous sont désormais attendus pour les prochains entraînements et les prochains matches !

Le défenseur central franco-congolais Christopher Luhaka est un peu le mandataire du montage financier opéré par des amis bruxellois et parisiens, mais aussi un partenaire commercial plus régional ayant permis cette reprise de la gestion de l’URLC.

Aux dernières nouvelles, une AG extraordinaire du club devait entériner le départ de Oronzo et Giovanni Pupillo du club, tandis que l’entraîneur David Bourlard et le directeur sportif Bernard Bouger ne semblent plus trop dans les plans d’avenir des nouveaux décideurs. Dans un premier temps, ces derniers attendent le retour de Grèce de Khalid Karama, détenteur de l’Uefa-A pour inviter ce dernier à reprendre l’équipe en mains.