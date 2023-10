Tournesol wallon : une culture de mieux en mieux adaptée au climat, mais qui reste compliquée

Au cours de ces trois années de projets, les agronomes ont été confrontés à des étés très différents : très humide en 2021, très sec en 2022, et une alternance de temps sec et de pluies cette année. L’an dernier, sans surprise, la récolte a été exceptionnelle. Il y a deux ans, par contre, les grains ont eu du mal à sécher sur pied. "On a dû récolter entre les pluies, les grains étaient très humides. On a donc dû les faire sécher, ce qui est une opération redoutée par les négoces. C’est un oléagineux, donc assez vite inflammable. On a déjà connu par le passé des feux de séchoirs à cause du tournesol", précise-t-elle.

Avec les pucerons, on a eu de gros problèmes de rendement : on a perdu jusqu’à une tonne de rendement, sur une culture censée en produire trois tonnes

La culture du tournesol s’adapte à tous les types de sols et nécessite peu d’engrais. D’où un intérêt grandissant de la part des agriculteurs wallons. Ils sont aujourd’hui une trentaine à avoir rejoint la filière Sunwall. Ils doivent néanmoins faire face aux oiseaux qui viennent dévorer les semis ou les capitules prêts à être récoltés, ou aux pucerons qui ravagent une partie de la parcelle, comme l’an dernier. "Avec ces pucerons, on a eu de gros problèmes de rendement : on a perdu jusqu’à une tonne de rendement, sur une culture censée en produire trois tonnes", poursuit la chargée de projet.