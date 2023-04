"Tournesol Sauvage", une nouvelle maison d’édition inspirante et 100% belge !

"Tournesol Sauvage" est une nouvelle venue dans le monde de l’édition francophone ! Cette maison d’édition indépendante et 100% liégeoise, se consacre à la publication de livres engagés et inspirants qui promeuvent des valeurs humanistes et environnementalistes tout en proposant des projets ludiques et éducatifs de qualité.

Olivier et François, qui sont à l’origine de ce projet, se décrivent comme des "rêveurs passionnés". Olivier est l’artiste qui a signé les deux premiers ouvrages, des livres de coloriage éducatifs pour les enfants, tandis que François s’occupe du développement de la maison d’édition.

L’art et la nature sont d’autant plus importants, qu’ils n’ont jamais autant été menacés qu’à l’heure actuelle !

Via "Tournesol Sauvage", Olivier et François aimeraient créer des ponts entre la beauté du monde, ses habitants et les lecteurs : "Le vivant agonise partout sur Terre à une vitesse exponentielle, les catastrophes naturelles deviennent routinières, des populations entières sont dans la détresse et pourtant, le changement de paradigme est bien trop lent. L’Humain devient de plus en plus seul face à lui-même et la machine infernale qu’il a créé." Une autre menace à ne pas sous-estimer selon Olivier et François, c’est l’émergence des intelligences artificielles telles que ChatGPT, Dall-E ou encore Midjourey, qui sont capables de générer à la demande et en quelques minutes seulement du contenu visuel bluffant de créativité. "Si ces IA vont faire économiser du temps et de l’argent aux acteurs économiques, elles risquent également de mettre à mal le secteur de la création. Elles profitent du travail de millions de créateurs de contenu et d’artistes pour générer leurs textes/images sans leur reverser le moindre centime, sans leur demander la permission et sans même les citer" se désolent les créateurs de "Tournesol Sauvage".