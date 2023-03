Tournesol Sauvage: une nouvelle maison d’édition belge et cent pour cent liégeoise

Tournesol Sauvage voit donc le jour. A l’image de la plante invasive, la jeune maison d’édition veut privilégier la qualité plutôt que la qualité. "Il y avait cette métaphore que j’aime beaucoup par rapport à cette plante qui est beaucoup plus grande que les autres, moins productive mais qui rayonne plus. Et puis il y a ce lien entre le tournesol et l’art chez Van Gogh ou Monet par exemple. Ces images-là faisaient sens avec la ligne éditoriale souhaitée, axée sur l’éveil à la nature et l’art" explique Olivier Keutgens.

A ce jour, deux livres de coloriage pour enfants ont été édités. Deux premiers ouvrages à la fois instructifs et très esthétiques. A terme, Olivier Keutgens espère éditer dix à vingt projets par an. "On ne cherche pas que des projets pour enfants. On est aussi preneur de projets liés plus concrètement à l’écriture, la poésie ou pourquoi pas à la musique mais, avec cette dimension artistique et cette ouverture à la nature. On cherche des personnes qui ont peut-être envie de faire bouger les choses. Des jeunes talents. Des jeunes pousses".

Accompagné depuis juin 2021 par le VentureLab de Liège, Tournesol Sauvage est une maison d'édition durable qui collabore avec des acteurs locaux, dont une imprimerie liégeoise, et qui ambitionne un impact international.