Tournée royale dans le Brabant wallon : Philippe et Mathilde se sont arrêtés à Braine-l’Alleud

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont passé la matinée dans le Brabant wallon. Ils ont commencé leur tour de la province par une visite de l’entreprise GSK à Rixensart, où ils ont rencontré les employés et visité la ligne de production du vaccin contre la malaria. Ils ont ensuite passé du temps avec les employés et les résidents du centre d’accueil Fedasil de Rixensart.

Enfin est venu le moment de rencontrer la population, sur la Grand-place de Braine-L’Alleud, devant l’hôtel de ville. Environ 1000 personnes, dont 400 élèves des écoles locales, avaient fait le déplacement. "Ils sont pressés et enjoués par rapport à cette visite", explique Anne-Chantal Verheyden, titulaire de classe en 5ème primaire à l’Institut de la Vallée Bailly. "Certains m’ont demandé s’ils pouvaient faire signer un papier au roi ou la reine, il a fallu leur expliquer que ça ne se faisait pas. Pour eux, c’est une première, et il a fallu leur expliquer certaines règles de bienséance."

La visite s’est terminée à l’hôtel de ville, sur le balcon duquel le couple royal a salué la foule et signé le livre d’or. C’était la première fois que Philippe et Mathilde s’arrêtaient à Braine-L’Alleud.