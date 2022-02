Tournée minérale : les boissons sans alcool séduisent de plus en plus de Belges mais sont-elles une bonne alternative ?

Elles ressemblent à de la bière, du vin, du gin ou même du whisky, ils n’en ont pourtant que le goût et bien souvent, ils affichent un grand 0% ou la mention "NA" pour "non alcoolisé" sur leur emballage. Les boissons à l’allure de breuvages alcoolisés mais sans alcool rencontrent chaque année un peu plus de succès. Et le retour de la tournée minérale, qui met au défi les Belges de se passer d’alcool dès ce 1er février pourrait bien accélérer encore un peu plus ce goût grandissant pour le sans alcool.

Alors comment expliquer ce succès grandissant, est-ce un bon moyen pour boire moins et faut-il se méfier de ces boissons qui ont tout de boissons alcoolisées… sauf l’alcool ? On fait le point.

"C’est un boum total"

Il suffit de se rendre dans un grand magasin pour se rendre compte qu’à côté des bières, vins et autres spiritueux alcoolisés, ils prennent désormais de plus en plus d’espace. "Il y a une grosse dizaine d’années, les vins sans alcool étaient, d’abord, inconnus en grande majorité. Il y a cinq ans, ça ne concernait pas beaucoup de consommateurs. Aujourd’hui, on voit que c’est un boum total", confirme Arnaud Jacquemin, fondateur d’Univers Drink une société liégeoise spécialisée dans les boissons festives non alcoolisées.

Le secteur a en effet grignoté 3% de parts de marché supplémentaires en Belgique depuis 2020. Et le mouvement n’est pas neuf, en 2019 déjà, on estimait qu’en cinq ans, le volume de boissons de ce type vendues dans les commerces belges avait triplé, estimait l’Avenir. En cause, une plus grande considération de la population pour sa santé, selon le fondateur de l’entreprise liégeoise active dans le secteur.

Selon Arnaud Jacquemin, la tournée minérale qui fait son grand retour ce mardi n’y est pas pour rien et illustre bien les raisons qui poussent à se tourner vers le zéro alcool. "Il y a une dizaine d’années, c’étaient vraiment des gens qui n’avaient pas le choix, parce qu’ils avaient des problèmes de santé ou autres. Aujourd’hui, tout le monde consomme un petit peu, de temps en temps, des boissons sans alcool, pour x raisons, par exemple la tournée minérale en février."

Et les grandes marques de bière n’hésitent pas à s’engouffrer dans cette niche. Depuis 2015, et la sortie de la Hoegaarden NA, la brasserie AB InBev présente régulièrement de nouvelles alternatives qui ne mènent pas à l’ivresse.

Un bon compromis mais pas parfait

Si la tendance est à la hausse, est-ce un bon signe qui pourrait laisser entendre que l’alcoolisme et les comportements à risque liés à l’alcool pourraient s’amenuiser dans les années à venir ? Les boissons sans alcool sont en tout cas un bon moyen de réduire sa consommation lorsque la dépendance ne s’est pas encore installée, selon le Dr Gaston Ngiringabo, spécialiste des dépendances au CHU de Charleroi. Il estime que passer à des boissons alcoolisées reste en général une "bonne initiative".