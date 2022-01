Tournée minérale à l’eau de source Wallonne !

C’est tellement vrai que le Parc naturel qui englobe les communes de Spa et Stoumont s’appelle le Parc naturel des Sources, et il y a vraiment beaucoup de sources, de " pouhons " dans la région, grâce au taux de précipitations qui est très élevé : il y pleut plus qu’ailleurs, quelque 1200 litres d’eau par mètre carré, c’est 2 fois plus qu’à Ostende et une fois et demi de plus que dans le centre du pays. Le sous-sol est donc alimenté en eau en permanence !

Une autre eau s’y est taillé une réputation de choix, c’est l’eau de Bru, à Lorcé, une eau minérale naturelle dont la source, nichée elle aussi dans un écrin de verdure (rappelons que nous sommes au cœur de l’Ardenne liégeoise) se trouve au cœur d’un domaine protégé de quelque 4250 hectares. Les Romains parlaient déjà de cette eau naturellement pétillante, au petit goût acidulé. C’est une eau souterraine qui voyage dit-on quelque 50 ans au contact des roches avant d’égayer nos papilles.

Le mot " Bru " aurait lui aussi une explication : issu du mot " bruisser ", évoquant par là le bruit que font les petites bulles d’eau quand celle-ci sort de la source ! C’est une eau qui figure évidemment en bonne place sur la petite liste des eaux minérales naturelles dont le SPF Santé Publique autorise la commercialisation pour la consommation ! Un label qui n’est d’ailleurs pas simple à obtenir, car une eau minérale naturelle doit remplir toute une série de critères avant d’atterrir dans le commerce, dont celui par exemple de ne subir aucun traitement chimique, ni microbiologique.

