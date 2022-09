Tournée Libre : des spectacles d’arts de rue au programme toute l’année en Wallonie et à Bruxelles

Depuis la rentrée et pour une année, les spectacles d’arts de rue se font plus nombreux en Wallonie et à Bruxelles grâce à l’opération Tournées Libres ! L’asbl Aires Libres qui rassemble les opérateurs du secteur des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts Forains souhaite valoriser les spectacles émergents. Pour y arriver, l’association a convaincu une quarantaine d’organisateurs, des communes comme des centres culturels, à se rallier à son projet. Concrètement, les partenaires se sont engagés à valoriser les jeunes artistes et compagnies en assurant la programmation d’un spectacle "découverte" en plus de leur programme habituel.

En salle, en plein air, sous chapiteau, en ville ou en campagne, une cinquantaine de représentations à travers tout le territoire de Wallonie-Bruxelles sont proposées aux publics curieux de découvrir et soutenir la jeune création du secteur. Une belle occasion d’aller assister à des spectacles singuliers et novateurs dans sa région !

Les spectacles à venir :

Les 1er et 2 octobre à Écaussinnes : Festival Les Tailleurs

Le 9 octobre à Mariemont : Eplorarium

Du 8 au 11 décembre à Marchin : Latitude 50

L’agenda complet