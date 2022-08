Tournée africaine d’Antony Blinken : le grand retour des Etats-Unis en Afrique subsaharienne ?

Durant le mandat de Donald Trump, l’Afrique a été reléguée au second plan des priorités de la politique étrangère américaine, permettant ainsi à Moscou et Pékin d’occuper le terrain. Selon le nouveau secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, ce désintérêt aurait permis à la Chine de " défier l’ordre international fondé sur des règles, faire avancer ses stricts intérêts commerciaux et géopolitiques […] et affaiblir les relations des États-Unis avec les peuples et les gouvernements africains ".

Le département d’Etat américain se dit également préoccupé par le rôle joué par les mercenaires russes du Groupe Wagner dans plusieurs pays instables comme la Centrafrique, le Soudan, le Mali et le Mozambique. L’influence de Moscou en Afrique passe aussi par le canal diplomatique, comme l’a illustré la tournée africaine réalisée fin juillet par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, en Ouganda, en Égypte, en Éthiopie et au Congo-Brazzaville. Cette visite, réalisée sur fond de guerre en Ukraine, avait pour objectif de rassurer ces pays dépendants des céréales ukrainiennes. Et de s’assurer de leur " neutralité " dans le conflit.