Tournaisis : "Un pain à 12 euros, c'est impossible à vendre"

Deux boulangeries viennent de fermer leurs portes, à Velaines (Celles) et à Frasnes-lez-Anvaing. La mort dans l’âme, Alain et Alexandre Catoire cessent leurs activités. Les factures d'énergie ont quadruplé. Des clients sont venus leur témoigner leur soutien, ce dimanche.

"Voilà, j’ai acheté mon dernier pain", annonce Willy. Client "depuis toujours", cet habitant de Velaines est déçu et très remonté, aussi. "C’est un scandale ! On ne fait rien pour aider les petits indépendants ! Il n’y a plus rien ici : plus de banque, plus de boucherie, maintenant plus de boulangerie…" "C’est vrai qu’on avait le luxe d’avoir une boulangerie de village, de qualité" poursuit Françoise. "Un très bon service, de bons produits". "Je viens pour représenter mon père, un habitué de cette boulangerie. Il vient ici parce que c’est le goût du terroir", nous explique Didier. "Un pain de bonne qualité, à l’ancienne. Où peut-on encore trouver ça ?" "Moi je n’habite pas le village, je suis de Mont-de-L’Enclus", précise Nicole. "Je fais une dizaine de kilomètres juste pour venir ici. Avant le Covid on avait tendance à acheter le pain en supermarché. Puis on est retourné dans les commerces de proximité. Ici, comme ça ferme… On va sans doute faire le chemin inverse…" En attendant, elle dévalise la vitrine de ses cornets à la crème spéculoos, achète plusieurs pains et baguettes, "je fais des stocks".