Tournai vue d’en haut

Et si vous preniez de la hauteur pour admirer la ville comme le font sans doute les oiseaux mais aussi pour réaliser quelques photos originales de la cité des cinq clochers ? Du Mont-Saint-Aubert aux portes de la France en passant par la cathédrale, les berges de l’Escaut, la Grand-Place et le beffroi, la ville se voile et se laisse découvrir sous d’autres angles.

Jusqu’au 1er mai, la " Roue Royale " embarque les curieux et amateurs de belles vues à plus de 50 m de haut pour contempler la ville de Tournai et ses alentours.

De là-haut, les petits deviennent géants et les grands tentent de se repérer au fil des tours et des virevoltes.

Le manège démesuré composé de 36 nacelles de 4 personnes a été installé sur la Grand-Place. En soirée, il est éclairé de quelque 18 000 ampoules LED…

La grande roue est accessible tous les jours, en semaine à partir de 14 h, et le week-end de 12 h à minuit.

5 € par adulte et 3 € par enfant de moins d’1m40. La grande roue est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.

La première grande roue fut construite aux Etats-Unis à Chicago pour l’exposition universelle de 1893.