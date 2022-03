Tournai : vous n’imaginez pas ce que vous pourrez lire sur les panneaux électroniques de la ville

Des mots qui volent, des phrases et des textes qui se façonnent, des belles idées qui se partagent et se transmettent, … De par leur choix, leur agencement, leur sens et leur sonorité, les mots dépassent l’imagination de celles et ceux qui les ont rédigés.

Entre le beffroi, la cathédrale et un tour de marionnettes en passant par les places, les musées, les ruelles et les berges de l’Escaut, Tournai revêt des airs poétiques.

Jusqu’au 5 avril, le Festival " Tournai en poésie " a pour but d’emmener petits et grands dans le fabuleux univers de la poésie, art littéraire très ancien, aux formes variées, qui a cette faculté de faire voyager tout qui se laisse emporter.

Le label " Ville en Poésie " est attribué aux communes qui voue une importance particulière à la poésie dans la vie culturelle locale.

A Tournai, célèbre cité des cinq clochers et capitale belge de la marionnette, la poésie est un art qui se cultive au quotidien, tout au long de l’année à l’instar de son patrimoine, sa culture et son art de vivre.

Au fil des mois, les adeptes et les poètes se sont révélés. Les locations de recueils en bibliothèque sont en hausse constante.

En vers ou en prose, l’art des mots se laisse modeler par celle ou celui qui consent à l’audace et à la fascination.

Poète ou pas, chacun s’y retrouvera dans diverses activités mises en place pendant le festival : des ateliers d’écriture, de lecture, des rencontres, des expositions, des balades poétiques et des concerts !

Les panneaux électroniques aux entrées de la ville seront aussi le tableau ou la feuille de papier sur lesquels les poètes en herbe ou confirmés ont agencés les mots et couchés leurs idées pour les offrir aux lecteurs de passage.

Plus d'infos : www.tournai.be