Tournai : une phase importante dans le chantier du bâtiment des Anciens Prêtres

C’était une étape importante, ce matin, dans le cadre de l’aménagement du site des Ancien Prêtres à Tournai. Ce bâtiment classé adossé à la cathédrale aux cinq clochers est appelé à devenir un lieu d’accueil pour le tourisme, à Tournai. Ce mardi, la structure métallique qui composera l’ossature de l’extension moderne des lieux est arrivée sur place. La clé de voûte d’une impressionnante terrasse panoramique de 320 mètres carrés qui offrira une vue impressionnante.

La manœuvre est délicate. Lentement, une grue déplace la poutre métallique de 35 mètres de long et lourde de 32 tonnes qui trouvera place, comme un lego, au dernier étage du bâtiment des anciens prêtres. Olivier Camus est l’architecte de la société en charge des travaux : "C’est une étape touchante. Cela fait des années qu’on voit cela sur plan, sur papier. Là, on voit vraiment le projet apparaître dans sa configuration".

Ces poutres seront l’ossature d’une immense terrasse panoramique au sommet du bâtiment des Anciens Prêtres, cette ancienne maison de retraite pour les religieux. La vue que l’on promet se prêtera à la contemplation : "on voit vraiment la ville, tous ses clochers. On voit la Grand-Place, la gare. Mais on voit aussi tout le paysage. Le Mont-Saint-Aubert, le Pays des Collines, les cimenteries. On voit à 20-25 kilomètres, donc ça permet de comprendre l’implantation de la ville dans tout ce territoire".

Le coût dépasse les 20 millions d’euros, largement subsidiés par l’Europe. Mais la Ville compte tirer un large parti de ce nouveau lieu touristique. Philippe Robert, échevin en charge des travaux subsidiés : "bien sûr, les tournaisiens seront les premiers servis mais on espère aussi une chalandise qui s’étend en France, en Flandres, dans les Ardennes et même Bruxelles. Nous ne sommes finalement qu’à 80 kilomètres de Bruxelles".

Et pour l’accès à ce point de vue exceptionnel, il faudra attendre au moins jusqu’à la fin 2024.