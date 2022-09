Tournai : une "Matériauthèque" pour bricoler sans se ruiner et éviter le gaspillage

Mètre ruban en main, Christian est lui à la recherche d’un nouveau châssis. "Pour remplacer celui qui se trouve à l’arrière de la maison", glisse-t-il. Avant de préciser : "On cherche quelque chose de pas trop cher, c’est pour ça qu’on vient ici." A côté de lui, Alexis renchérit : "Cette matériauthèque, c’est une bonne initiative. Parce que quand on voit ce que ça coûte de faire des travaux aujourd’hui… C’est compliqué !"

Comme Christian et Alexis, nombreux sont ici les clients qui viennent pour faire des bonnes affaires. De son côté, Vincent repart avec huit outils de jardinage pour une vingtaine d’euros. "En jardinerie, ça m’aurait coûté beaucoup plus cher", sourit-il. Mais d’autres clients sont aussi séduits par la dimension "récup" du projet. "Je compte aussi ramener des matériaux qui ne me servent plus, explique Elisabeth. Ça ne sert à rien de les garder à la maison, si on n’en a plus l’utilité."