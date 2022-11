Tournai : une fuite d’eau provoque des embarras de circulation

Certains habitants risquent encore d’avoir des problèmes de pression d’eau dans la journée. La canalisation alimente une partie de Tournai et de Kain, l'eau du robinet pourrait être brunâtre ce matin "évitez de boire cette eau brunâtre" prévient Laurence Barbaix, l’échevine des travaux " attendez que la pression soit rétablie et que l’eau redevienne claire. Il n’y a pas forcément des problèmes de bactéries, mais c’est toujours beaucoup plus sain d’avoir une eau claire."