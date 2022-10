Tournai : une entreprise met 25.000 euros à disposition des salariés pour les aider à payer leurs factures d’énergie.

La crise énergétique touche de plein fouet les citoyens qui se retrouvent avec des factures qui deviennent impayables. Face à cela, des initiatives solidaires émergent. C’est le cas dans une concession automobile à Rumillies, un village de la commune de Tournai. Le patron a décidé de bloquer une enveloppe de 25.000 euros pour aider son personnel à payer les factures.

"Ce n’est pas une prime ou une augmentation. On fait un pot. Les salariés viennent de manière individuelle réclamer s’ils sont dans le besoin. Ils rembourseront dans le courant de l’année prochaine. On espère qu’avec 25.000 euros, on pourra passer l’hiver. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, j’ai remarqué que c’était apprécié", explique Gaetan Gossiaux, le directeur, qui craint de voir ses 27 employés perdre en motivation si travailler ne leur sert plus qu’à payer des factures.

Pour de nombreux employés, cette initiative est un soulagement. Leur pouvoir d’achat est de plus en plus faible. David Decroix, un des salariés, doit désormais payer 1300 euros par mois rien que pour l’énergie. "Cela me rassure, car ça donne une roue de secours au cas où. Si on n’y arrive pas, on peut compter là-dessus, sans passer par une banque et payer des taux d’intérêt qui rajouteraient encore de la difficulté", constate-t-il.