Tournai : une clinique de l’endométriose au ChWapi

Afin de structurer, centraliser et optimiser le traitement des patientes atteintes d’endométriose, une maladie gynécologique très invalidante, une clinique leur sera spécifiquement dédiée au ChWapi (Centre hospitalier de Wallonie picarde) à Tournai. Une journée informative sera proposée ce samedi 10 juin par le docteur Céline Petit, gynécologue et praticienne de référence dans la nouvelle clinique.

Vu la complexité de la prise en charge, créer ce type de clinique implique de mettre en place des consultations ciblées et plus longues. Il est nécessaire ensuite d'y affecter, dans des plages horaires réservées, un radiologue spécialisé dans les IRM pelviennes, examens complémentaires permettant de détecter la maladie. Les patientes auront aussi accès à la clinique de la douleur, aux suivis psychologique et sexologique ainsi qu’aux thérapies complémentaires comme l’acupuncture et l’ostéopathie.

Une maladie invalidante

Maladie gynécologique bénigne, l’endométriose n’en est pas moins extrêmement invalidante. Elle provoque des douleurs cycliques difficilement gérables pour certaines femmes. Il s’agit de maux de ventre anormalement forts durant les règles, des souffrances durant les rapports sexuels, des pesanteurs pelviennes, des troubles du transit et des douleurs urinaires. À ces situations parfois très pénibles s’ajoute, pour certaines d’entre elles, la difficulté d’être enceinte.

Pour sensibiliser le grand public à l’endométriose, le ChWapi organise une journée informative au centre commercial "Les Bastions" ce samedi 10 juin de 10h00 à 18h00. Le Dr Céline Petit sera présente dans un stand où les visiteurs pourront s’informer.