Tournai : une application ludique pour une visite de la ville au travers de la bande dessinée

Partez à la découverte ou redécouverte de Tournai en bande dessinée avec cette nouvelle application pour smartphone.

En couple, en famille, entre amis, grâce à City Strip vous vivrez une expérience touristique interactive et immersive. Visitez Tournai accompagné de " Pichou ", le Manneken Pis tournaisien. Il vous emportera dans son univers ludique rempli de challenges, d’énigmes et de défis sur 3 parcours différents : parcours express (45 minutes – 5 étapes), parcours tip-top (1h15 – 10 étapes) et parcours " la totale " (2h – 15 étapes)

L’application mobile CITY STRIP est disponible gratuitement sur Google Playstore ou Apple Store.

Explications dans cette interview de Noémie Delhaye, chargée de communication pour l’Office du Tourisme de Tournai, au micro de Carine Bresse dans l’émission Hainaut Matin sur Vivacité.