Tournai : un verger centenaire rempli de pommes, qui n’attendent que les cueilleurs !

"Faites attention à la tête, parce qu’une pomme qui tombe, ça fait mal…" Munie d’un drôle d’outil à la fois long et crochu, Joséphine secoue une branche bien chargée. Poc, poc, poc…"Ohlà ! On a failli tuer la RTBF" s’exclame la jeune femme en riant. C’est vrai qu’un "délicieux projectile" n’est pas passé loin. "C’est une Jacques Lebel, une pomme assez rare", nous explique Joséphine. Elle connaît presque toutes les variétés par cœur, mais préfère vérifier sur un petit plan. "L’an dernier, à même époque, nous avons cueilli plusieurs pommes de chaque arbre. Puis nous les avons confiées au centre de recherche agronomique de Gembloux. Ils les ont toutes identifiées. De cette manière, nous savons exactement ce qu’il y a ici…" "Elles sont où les reinettes ?" Marguerite est particulièrement intéressée par ces pommes-là. "Ce sont, pour moi, les meilleures en gelée. J’en fais beaucoup, et de la compote aussi !" Avec son amie Marie-Angèle, elles viennent quasiment tous les jours. "On récolte, on distribue, on fait de la compote. Et puis on la distribue à ceux qui ne savent pas se déplacer, qui sont plus âgés. Ils sont bien contents de nous voir arriver", sourit Marguerite. Elles habitent à la résidence services toute proche, et en sont devenues les "spécialistes compote". Toutes deux ont entendu parler du verger par le "bouche-à-oreille". "La première fois, je n’osais pas prendre les pommes. J’ai rencontré quelqu’un de la commune, qui m’a dit que c’était ouvert à tous !" raconte Marguerite. "C’est un petit paradis, on y est tellement bien", poursuit son amie, avant d’aller s’asseoir sur un banc en bois.