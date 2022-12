Tournai : Un subside de près de 3 millions d’euros pour le centre d’hébergement « La Consoude »

La maison d’accueil du CPAS de Tournai, "La Consoude" a reçu une bonne nouvelle. Le Gouvernement wallon a décidé d’attribuer une subvention de près de trois millions d'euros au centre d’hébergement destiné aux femmes victimes de violences (physique, psychologique, sexuelle, économique), avec ou sans enfants.

Avec cette somme colossale, une nouvelle implantation pourra être construite. "On passe de 20 à 45 places, donc on double la capacité d’accueil. On se réjouit", souligne Laurence Carton, la directrice de la maison.

Ce bâtiment va également permettre à chaque famille ou femme seule de retrouver un peu d’intimité. "On a envie de créer des petits studios avec une cuisine et une salle-de-bain individuelle. Il y aura toujours des espaces communautaires".

150 places en Wallonie

La Ministre régionale de l’Action sociale, de l’Égalité des Chances et des Droits des Femmes, Christie Morreale a retenu le projet du CPAS de Tournai parmi 77 candidatures dans le cadre d’un plan dont l’objectif est d’accroître l’offre d’accueil et d’hébergement en faveur des personnes les plus vulnérables.

Au total, 150 places seront créées en Wallonie.