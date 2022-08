Tournai : un refuge pour offrir une deuxième chance aux cochons d’Inde abandonnés

L’idée de créer ce refuge vient d’une passion commune du couple pour les cochons d’inde. " En fréquentant les refuges classiques, on a remarqué qu’ils n’avaient pas toujours le temps et l’espace pour prendre en charge les rongeurs aux côtés des chiens et des chats ", reprend Célestine. " En outre, les gens n’ont pas forcément le réflexe de se tourner vers un refuge classique pour adopter un cochon d’Inde comme ils le feraient pour un chien. "

Lancée au printemps, la " Maison des Chons " a déjà donné une deuxième chance à plusieurs petites bêtes. " Il y a des demandes d’adoptions mais il y a beaucoup de demandes de prise en charge. Pour l’instant, on n’arrive malheureusement pas à descendre en dessous de quarante cochons d’inde au refuge ", regrette notre interlocutrice.

D’autant plus que, les propriétaires du refuge le savent, ils ne sont pas à l’abri d’un gros arrivage. " Il y a un mois et demi, on a eu une vingtaine de mâles et cinq femelles d’un coup, dont certaines étaient gestantes… En pareil cas, on a intérêt à faire de la place."