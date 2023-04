Tournai : un rassemblement international de jongleurs, en marge de la Piste aux Espoirs

Sur le site de la Sainte-Union, chaussée de Lille, les participants sont répartis en plusieurs "workshops". Il y a des zones "de découverte". C’est là qu’Yves vient apprendre quelques techniques. Il fait partie d’un groupe de personnes handicapées, qui s’initient au cirque tout en douceur. Premières impressions ? "C’est un peu difficile, mais j’y arrive ! Il faut bien s’équilibrer et se concentrer" nous explique Yves.

A l’autre bout du terrain, a lieu l’atelier le plus comique : "brosse à dents". Ce n’est pas une blague, ni un nom de code : Thaïs, Lucie et les autres y apprennent, en effet, à jongler avec des brosses à dents, des gobelets. "Waw ! J’ai réussi !!" Ils s’amusent beaucoup, manifestement, guidés par Jean-François et ses petits trucs. "Ici, on joint l’utile à l’agréable. On utilise des objets de la vie de tous les jours. Qui sait, ça leur donnera peut-être l’envie de se brosser les dents encore plus souvent ?". La plupart des jeunes ont déjà testé le maniement d’objets "originaux", piochés dans un tiroir ou sur le plan de travail. "Une salière, par exemple. Mais les parents n’étaient pas très contents". "Moi, des… carottes !"