Tournai sera la capitale wallonne du carillon ce week-end

Ce concours sera encore plus international qu’en 2019, même si le nombre de candidats est peu élevé ! Il est ouvert aux jeunes carillonneurs de moins de 21 ans selon deux catégories : "clavier seul" et "clavier et pédalier".

Dans la catégorie "clavier seul", on recense quatre inscrits âgés de 12 à 19 ans, venant de Belgique (1) de France (2) et d’Ukraine (1). Dans la catégorie "clavier et pédalier", seul un jeune Français de 19 ans (école de carillon de Tourcoing) s’est inscrit. Il jouera au carillon du beffroi un morceau imposé de Géo Clément.

Le jury sera composé de carillonneurs prestigieux représentant la région, mais aussi la Flandre et la France. Le samedi 21 mai, concours dans la catégorie "clavier seul" dès 14 heures (œuvre imposée) et à 15h30 (œuvre libre). Le dimanche 22 mai, dans la catégorie "clavier et pédalier", audition dès 13h30 des œuvres imposée et libre. A 16h30, proclamation et remise des prix à l’Office de Tourisme de Tournai.