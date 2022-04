Tournai se pare de musique et de fête pour la 10e édition du Tournai Jazz Festival

Des déménagements sont également prévus au programme, puisque le festival augmente ses capacités d’accueil : un Magic Circus de 1200 places, ainsi qu’un Magic Square. Plus de participants permettent une affiche plus attractive également, puisqu’on retrouvera des pointures de la scène musicale comme Hooverphonic avec orchestre symphonique, les pianistes Hiromi et André Manoukian, le contrebassiste Kyle Eastwood, les trompettistes Ibrahim Maalouf et Erik Truffaz, le claviériste Roberto Fonseca, les chanteuses Ayo et Kimberose, l’harmoniciste Charles Pasi et bien d’autres.