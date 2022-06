Tournai: quelles solutions pour se loger quand on est en difficulté?

À Tournai, le collectif Droit au Logement sort une enquête sur le mal logement. Le fruit d'un travail de deux ans mené avec des anciens locataires expulsés. Suite à un incendie, qui a fait une victime, leur immeuble était déclaré inhabitable. Mais 33 ménages à reloger d'urgence, ça ne s'improvise pas et la ville de Tournai n'était pas préparée à ça. Sur ces 33 ménages, certains ont trouvé refuge dans leur famille, d'autres ont vécu à l'hôtel grâce à leur assurance, et quelques-uns sont même passés par la rue. Le CPAS a proposé de les reloger dans un ancien home à Templeuve. Mais c'était loin de Tournai et pas en bon état. Or en théorie, Tournai devrait avoir 13 "logements de transit" pour l'accueil d'urgence. En pratique, elle n'en aura que deux, en septembre.

Au-delà de ce cas particulier, c'est la question des marchands de sommeil que l'on aborde ici. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois s'attaque régulièrement à ce phénomène. "C'est une politique de l'ensemble du collège", précise l'échevine du Logement Coralie Ladavid. "Moi je suis complètement cet aspect-là, de déclarer des logements insalubres. Quitte à expulser, mais on laisse le temps aux personnes de pouvoir trouver un autre logement. Et ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'on propose un accompagnement et une coordination entre les services pour que ces personnes puissent trouver une solution plus digne".