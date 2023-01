Tournai : Plus de 30.000 spectateurs pour l’édition 2023 du Ramdam Festival

Le prix de la meilleure fiction est lui, attribué à Le Bleu du Caftan de Maryam Touzani. Un film marocain présenté au Festival de Cannes 2022 dans la sélection "Un certain regard".

Eleven Days In May de Mohammed Sawwaf et Miachael Winterbottom est lui sacré "documentaire le plus dérangeant". Le prix du meilleur documentaire est attribué à Into the Ice de Lars Ostenfeld.

Le prix du jury de la presse est décerné à A House made of Slinters de Simon Lereng Wilmont. Le jury de la presse a décidé de remettre une mention spéciale à Chaylla de Clara Teper et Paul Pirritano.