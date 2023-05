Tournai : offrez des fleurs pour sauver la statue Notre-Dame des Malades

Que deviendront ces fleurs ? D’abord, ce samedi 13 mai durant la Nuit des Cathédrales, les fleurs seront déposées aux pieds de la statue pour former un magnifique parterre. Ensuite, le lendemain, elles seront recueillies pour les offrir aux résidents de la maison de repos voisine.

Dans son communiqué, Christel Henry, présidente des Amis de la Cathédrale de Tournai déplore que :

Sainte patronne de la cathédrale de Tournai, la statue de Notre-Dame des Malades est très chère aux Tournaisiens. Aujourd’hui, elle n’est plus que le pâle reflet de son glorieux passé. Chaque jour qui passe, nous la voyons dépérir un peu plus. Plus nous tarderons à agir, plus les dommages seront irréversibles.