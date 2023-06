Tournai / Mouscron : de l'argent wallon pour rénover différents sites

La Halle aux Draps, Shoe Discount, le Lycée Charles Plisnier, le hall sportif de Dottignies… Autant de sites qu’il faut transformer. Mais les travaux coûtent des sommes exorbitantes. Tournai, Mouscron (et d’autres grandes villes) ont reçu des subsides wallons pour mener une série de lourdes rénovations. C’est le principe de la "PIV", la "politique intégrée de la Ville". Trois ministres (Christophe Collignon, Philippe Henry et Willy Borsus) ont passé la journée en Wallonie Picarde, pour découvrir les projets en cours ou à venir. On les suit ?