Tournai : les radeaux remplacent les péniches, le temps d’une course sur l’Escaut

Vingt-deux marins d’eau douce sont au départ de cette course. Ils ont entre dix et seize ans et ont passé leur semaine à consolider leur embarcation en respectant deux règles : "Tous les radeaux sont à la base composés d’une palette et d’une grosse chambre à air", explique Constantin, animateur à la Port’Ouverte, l’une maisons de jeunes qui organise ce stage avec Masure 14 et le service d’action en milieu ouvert Canal J. "Deuxième contrainte : pas de clous, pas de vis".

"Ni Clou ni vis, mais moi j’ai Clovis dans mon équipe", sourit Mathias. Du coup, on fait comment ? "On fait des nœuds d’alouette avec des bouts de chambres à air de vélo". "Au final, ça fait des bateaux plus solides !" se réjouit Constantin. Si tous les équipages espèrent la victoire à la course, certains misent sur d’autres trophées. "On doit aussi essayer de pêcher un maximum de boules en plastiques avec des épuisettes. Il y a un prix pour le plus beau radeau. Et le prix du fair-play", explique Axel.