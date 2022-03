Tournai : les chats de personnes fragilisées seront désormais pris en charge

Félin l'un pour l'autre, le jeu de mot peut faire sourire. Cette formulation amusante dénomme une association sans but lucratif, un refuge pour chats qui a été créé en 2017 dans la région de Tournai.

L’ASBL d’Orcq près de Tournai a été retenue par la Région wallonne, et plus spécifiquement le ministère du Bien-être animal, afin de contribuer à la stérilisation et l’identification des animaux de personnes fragilisées. Au besoin, elle pourra également soigner l’animal.

En 2020, 1317 chats ont été accueillis et placés dans des familles.

En moyenne, une quarantaine de chats séjournent au refuge en période creuse, avant fin mars et l’arrivée des chatons.

Une centaine de bénévoles soignent, abreuvent et nourrissent les chats errants, des reprises de portés de chats qui n’ont pas été stérilisés, des animaux replacés parce que leur maitre est décédé …

Entre les biberons pour les chatons de quelques jours, le nourrissage, les câlins, la gestion du carnet sanitaire avant l’adoption et la sensibilisation de familles intéressés par l’accueil d’un chat, les bénévoles ne chôment pas.

Ils s’affairent aussi à l’identification des félins, beaucoup de gens ignorant que l’identification est une obligation légale

Plus d'infos : www.felinpourlautre.be

Chaussée de Lille, 454 – 7501 Tournai (Orcq)