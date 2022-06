Tournai : le corps sans vie d’une femme découvert sur le chantier du ChWapi

Le corps sans vie d’une jeune femme a été découvert ce mardi matin sur le chantier de l’hôpital du Centre Union de Tournai. La victime était bâillonnée. "On ne s’oriente pas vers l’intervention d’une tierce personne", indique le Parquet de Tournai.

"La dame qui a été retrouvée morte est née en 1985. Le juge d’instruction chargé du dossier et le parquet de Tournai sont descendus sur place. Si les premières constatations pouvaient paraître interpellantes (sic), l’enquête ne se dirige pas vers une intervention criminelle", expliquait vers 17h00 Eric Delhaye, Procureur du Roi de Tournai qui a précisé qu’une autopsie était prévue en fin de journée.

Ce sont des ouvriers travaillant sur le chantier d’extension du Centre Union du ChWapi de Tournai, le Centre Hospitalier de Wallonie Picarde, qui ont fait la macabre découverte. De source bien informée, la victime était bâillonnée et son corps était disloqué. Le cadavre était dans une zone proche du CPAS de Tournai. Les hommes de la police de la zone du Tournaisis ont établi un vaste périmètre de sécurité afin de protéger le site dans le cadre de l’enquête.

Informé des faits, le magistrat de garde a mis dans le courant de la matinée le dossier à l’instruction. Vers 10h00, le juge d’instruction et le parquet de Tournai sont descendus sur les lieux. On attend à présent les résultats du médecin légiste afin de tenter de déterminer les causes exactes du décès. Le cadavre ayant été trouvé au pied d’une des grues, la thèse du suicide n’est pas à exclure. "L’enquête (l’instruction) étant en cours, je ne me permettrai pas d’affirmer qu’il s’agit d’un suicide. Nous n’avons pas, à l’heure actuelle, d’élément permettant d’affirmer qu’il y a eu l’intervention d’un tiers. L’autopsie devrait permettre de déterminer au mieux cet élément", précisait à 17h30 à l’Agence Belga le Procureur du Roi.