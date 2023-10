Tournai : le conducteur qui a foncé sur une terrasse placé sous mandat d’arrêt

Le conducteur qui a foncé avec sa voiture sur une terrasse de café située le long des quais à Tournai, dans la nuit de samedi à dimanche, a été placé sous mandat d’arrêt pour tentative d’assassinat, indique mardi Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de l’arrondissement judiciaire de Tournai-Mons.

Appréhendé la nuit des faits, ainsi que son convoyeur, le chauffard est de nationalité française. Le passager a été relaxé après audition. Un coup de colère serait à l’origine des faits qui se sont déroulés dimanche, peu après 03h30, à la sortie d’un café, le long du quai du Marché aux poissons à Tournai, un des lieux festifs de la Cité des Cinq clochers. Le règlement communal impose aux bistrotiers tournaisiens d’avertir leurs clients à 03h30 qu’ils peuvent prendre une dernière consommation et qu’ils doivent finir leur verre avant la fermeture de l’établissement à 04h00. À la fermeture, mécontent de devoir quitter le café où il buvait un verre avec un ami, le conducteur est allé chercher sa voiture, puis a foncé avec son véhicule sur une terrasse où plusieurs personnes étaient encore attablées. Un seul client a été légèrement blessé et a dû recevoir des soins. L’inculpé et son convoyeur ont rapidement été interpellés par la zone de police du Tournaisis. Les deux hommes ont été privés de liberté et le dossier a été mis le jour même à l’instruction du chef de tentative d’homicide. Cette inculpation a été requalifiée de tentative d’assassinat par le magistrat instructeur, la préméditation ayant été retenue.