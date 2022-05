Tournai : le carillon joue Arno pour fêter les mamans

La Belgique pleure Arno, chanteur belge originaire d’Ostende, disparu le 23 avril 2022.

Hommages dans les médias, sur les réseaux sociaux… Même les carillonneurs s’y mettent, signe que l’artiste populaire fera toujours partie des grands noms et du patrimoine belge.

55 cloches

Avec ses 55 cloches, le carillon de Tournai, installé dans le beffroi, est l’un des plus grands de Belgique. Les autres ont en général entre 45 et 52 cloches, voire 30 pour les plus menus.

Pour jouer du carillon, il faut de l’oreille et des muscles

Jouer du carillon est une épreuve physique. " Nous ne sommes pas en contact direct avec la cloche mais avec son battant " explique Thierry Bouillet, carillonneur dans la cité des cinq clochers. Plus le battant est lourd, plus l’effort est intense.

Pianiste de formation, Thierry a apprivoisé le carillon peu après ses 20 ans. Même si le clavier n’est pas le même, le musicien a rapidement et aisément trouvé ses points de repère.

Le carillon rénové en 2004 et réharmonisé récemment est d’autant plus agréable et aisé à jouer.

Le beffroi

Construit au 12ème siècle en bordure de Grand-Place, le plus ancien beffroi de Belgique, haut de 72 m, symbole des libertés communales, est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Pour accéder à l’instrument (la chambre), le carillonneur doit gravir 257 marches, soit trente et une de plus qu’au Lion de Waterloo.

Sa cloche, la Bancloque, avertissait la population des procès et exécutions, invasions, incendies,… Le beffroi servit de tour de guet, prison, clocher et Hôtel de ville. Le sommet offre le plus beau panorama de Tournai et de ses alentours.

En raison d’un problème technique constaté au 2e étage du beffroi, celui-ci est momentanément fermé au public.

Le concert est programmé à 15h30 ce 8 mai 2022.