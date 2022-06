Tournai : la société Technord obtient le label Best Managed Company

Le label Best Managed Company est décerné depuis 2017 par un jury indépendant. C’est une initiative lancée par Éconopolis, une société de services financiers et d’investissement, par la KU Leuven et par le cabinet de consultance Deloitte. Ce label met en avant les sociétés privées qui ont développé un modèle qui allie performances commerciales, financières, croissance durable, mais aussi retombées positives pour leur personnel. On passe au crible les compétences de leadership en termes de stratégie, de recrutement, de gestion du personnel, etc. Un questionnaire de 50 pages est soumis aux candidats. Ce sont des sociétés où l’humain, finalement, et les compétences des gens sont tout aussi importants que les résultats financiers à la fin de l’année. Et quand on regarde la liste des lauréats, on se rend compte qu’il y a pas mal de sociétés familiales ou, même s’il y a plusieurs centaines de salariés, l’esprit petite équipe demeure. C’est le cas d’un des lauréats de cette année.

La société Technord, dont le siège social est à Tournai, est spécialisée dans les solutions de haute technologie liées à l’électricité, l’automatisation et l’informatique industrielle pour les entreprises. Autant dire une vraie niche industrielle. Xavier Mol est chargé d’affaires chez Technord et il a plus de 30 ans de maison. Pour lui, ce prix de l’entreprise la mieux gérée, ce n’est pas une surprise : "Un coaching dans l’entreprise que je connais depuis plusieurs décennies, donc ce n’est vraiment pas une surprise pour moi. On travaille dans un cadre de travail très agréable et le bien-être est quelque chose qui est mis en avant ici, donc ce n’est absolument pas difficile de se lever le matin pour venir travailler".

Technord, ce sont 400 collaborateurs, plusieurs sites en Belgique et à l’étranger, 80 millions d’euros de chiffre d’affaires et de gros clients dans le secteur des biopharma, de l’agroalimentaire, des data centers ou de la chimie, par exemple. Dit comme ça, on pourrait penser à une imposante multinationale. Or, on est bien ici dans une société familiale où la valeur des gens a autant d’importance que la valeur des contrats. Philippe Foucart est administrateur délégué : "Je suis la deuxième génération, c’est mon papa qui l’a créé. Un des piliers fondateurs du groupe, c’est vraiment le bien-être du personnel parce qu’effectivement, dans les sociétés de services, on n’a pas de produit magique, ce sont les gens qui font la différence. Donc c’est vraiment le trésor de l’entreprise et il faut s’en occuper, il faut qu’ils se sentent bien, et aussi avec les exigences du marché. Oui, c’est quelque chose qui est très important pour nous".

"Par rapport aux grands groupes ou aux sociétés gérées par des fonds de pension ou cotées en Bourse, notre objectif n’est pas de maximiser un profit immédiat ou de rendre un actionnaire très riche. C’est avant tout la logique de pérennité, et donc c’est d’être encore là dans cinq ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de transmettre à une éventuelle troisième génération. Et pour ça, on a des stratégies long terme. Et notre stratégie est aussi basée sur le capital humain, et donc on essaye de s’en occuper et qu’ils soient heureux de travailler ici" poursuit Philippe Foucart.

Technord a engagé 40 personnes l’an dernier et en cherche toujours, conclut Philippe Foucart : "Notre problème numéro un aujourd’hui, pour faire face à nos leviers de croissance, c’est trouver les ressources. Et donc, on cherche tous azimuts des ouvriers qualifiés jusqu’aux ingénieurs informaticiens, automaticiens, électriciens".