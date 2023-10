Tournai : la Guilde du Mutiau va parrainer celle d’Hainaut Matin

Qui a dit que le mutiau ne se mangeait que le troisième lundi de janvier à Tournai ? Cette tête presse ultra-fine préparée selon des secrets bien gardés dans la cité des cinq clochers anime une guilde éponyme.

A la mi-novembre, ses membres commercialiseront une bière ambrée du même nom qui, selon son goût et ses arômes, accompagnement dignement la plus célèbre charcuterie de la ville.

L’occasion pour l’équipe d’Hainaut Matin de goûter le mutiau et, sous l’impulsion des invités et auditeurs, pense à fonder sa propre guilde ! " Nous viendrons goûter vos produits" ont confirmé Sabrina, Pierre et Cathy, membres.

Connaissant les audacieux qui ne reculent devant rien, leur projet devrait voir le jour d’ici la fin de l’année.